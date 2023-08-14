Беззаботная поездка Байдена на велосипеде вызвала скандал в социальных сетях

Главное: Джо Байден покатался на велосипеде. Это вызвало скандал.

Детали: Президент США Джо Байден снова отличился. На этот раз он вляпался в скандал, беззаботно покатавшись на велосипеде в минувшие выходные на фоне смертельных пожаров на Гавайях.

Глава государства расслаблялся в Делавэре.

К политику подбежали журналисты, которые хотели расспросить его о ситуации на островах.

На вопрос о том, собирается ли он туда лететь, Джо Байден лишь ответил: «Мы изучаем этот вопрос».

Напомним, что лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом Дора. Пламя уже уничтожило несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Жертвами огня стали как минимум 93 человека.

В тему: Гавайи охватили эпичные пожары – гибнут люди.