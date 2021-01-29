Масоны раскрыли свой самый главный секрет

Многие конспирологи ищут разгадки секретов масонского братства где угодно, кроме как на поверхности. А ведь, как известно, чтобы предмет не нашли его просто нужно оставить на самом видном месте. В данном случае речь идет о книге «Масонство». Автор — известный российский масон и переводчик Евгений Кузьмишин.

В отрывке из книги, которую «Фраза» для вас озвучила, доступно и наглядно показан путь трансформации вольных каменщиков из христианского общества в нечто христианству противоположное.

Итак, в чем же пресловутый секрет масонов? Смотрите и слушайте видео на канале Фраза.юа: