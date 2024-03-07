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Дайджест > Наталья Рудуха доводит банки до краха

Наталья Рудуха доводит банки до краха

Автор: «Фраза»
07.03.24 16:39
65
Наталья Рудуха доводит банки до краха

Наталья Рудуха, замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ранее работала в 3 банках. Они затем были признаны неплатежеспособными и ликвидированы. К тому же в двух из этих банков она была не просто рядовым сотрудником, а заместителем председателя правления. Как Рудуха повлияла на долю этих банков разбирались в этом материале.

Сначала, по информации из открытых источников, Наталья Рудуха работала ведущем экономистом, а затем главным экономистом отдела операционного учета банка «Надра», который впоследствии был ликвидирован после ее увольнения. Главный экономист так «наэкономила», что банк пришлось признать неплатежеспособным.

Впоследствии Рудуха пошла работать в «Астра Банк». Сначала она занимала там должность главного бухгалтера, а затем ее повысили до заместителя председателя правления банка. Однако и этот банк был признан судом неплатежеспособным.

Вот и второй банк, который, не без участия Наталии, довели до краха. Признание одного банка неплатежеспособным в карьере может быть случайностью, но два — это уже закономерность. Однако и на этом неудачи банков, когда туда приходит работать Наталья Рудуха, не заканчиваются.

По-настоящему изменил карьеру Наталии банк «Контракт», куда она пришла работать заместителем председателя правления в марте 2015 года. Оказалась она там, скорее всего, не случайно и вот почему.

2014 год для банка «Контракт» стал роковым , потому что именно тогда банк купил израильский миллиардер Йехиам Ависсар (о котором почти ничего не известно). Уже через два месяца после того, как банк из «американского» стал «израильским», всем клиентам «Контракта» стало понятно, что дальнейшее сотрудничество с банком приведет к краху их бизнеса.

Впоследствии банк получает новую администрацию, которую, похоже, тщательно подбирали. Председателем Правления банка «Контракт» стала Ирина Потапенко, ранее являвшаяся директором киевского отделения «Универсал банка» и никогда не занимавшая должностей столь высокого ранга. Однако главная роль в процессе «доведения „Контракта“ до самоубийства» ей не досталась. Роль «смотрящего» получил Илья Марчевский, который является близким другом Эдуарда Ставицкого — теневого партнера беглого бизнесмена Сергея Курченко. Вероятно, именно поэтому уже в первые дни нового правления банка были выданы кредиты на сумму 30 млн. гривен и 8 млн. долларов компаниям, связанным с Курченко.

Провернуть все схемы Марчевскому вряд ли удалось без участия Натальи Рудухи, имеющей уже «удачный опыт» работы в признаваемых неплатежеспособными банках и знающей все схемы быстрого исчерпания финансового ресурса банков.

В октябре 2015 года банк «Контракт» был признан неплатежеспособным и позже ликвидирован. Согласно данным на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (где сейчас и работает главная героиня текста) отмечается , что накануне введения в ПАО «Банк Контракт» временной администрации, руководство банка устроило распродажу имущества без фактического поступления средств на счета и перечисления средств юридических лиц на счета физических. Это привело к тому, что сумма возмещения за счет Фонда гарантирования выросла значительно.

Почти одновременно с признанием банка «Контракт» неплатежеспособным Рудуха получила должность в Фонде гарантирования вкладов физических лиц . С октября 2015 года она работала ведущим бухгалтером отдела сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка, с января 2016 года — ведущим бухгалтером управления по вопросам урегулирования неплатежеспособных банков, а уже через два месяца — с марта 2016 года — заняла должность руководителя отдела бухгалтерского учета неплатежеспособных банков.

Однако и на этом посту долго работать не пришлось, в июне 2016 года Рудуха была назначена заместителем директора-распорядителя ФГВФЛ. Стоит отметить, что вся новая администрация банка «Контракт» получила потом неплохие должности в других банках, однако именно Рудуха получила лучшее место — в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, где может теперь официально распоряжаться имуществом ликвидированных банков.

Уже в должности заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов она не перестала уничтожать банки и стала фигуранткой нескольких уголовных производств, в частности, вкладчики одного из ликвидированных банков обвинили Наталью Рудуху в якобы вымогательстве 50% за возмещение утраченных ими средств . Однако пока никакой ответственности Наталья не понесла, а понимая с чьей руки она могла быть назначена в Фонд гарантирования вкладов, скорее всего и не понесет.

По информации украинских СМИ

Тэги: Наталья Рудуха

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