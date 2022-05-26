Ученые развивают идею о появлении «всепланетарного» разума

Совместная деятельность жизненных форм — микробов, растений и животных — изменила облик Земли. Может ли аналогично этому совместная активность разумных существ менять свойства планеты в направлении самосохранения, то есть, демонстрировать признаки самостоятельной разумной сущности?

Этого не исключают астрофизик Адам Франк, Дэвид Гринспун из Института планетологии и Сара Уокер из Университета штата Аризона. Они разделяют эволюцию развития жизни на Земле на четыре этапа:

— на стадии незрелой биосферы миллиарды лет были только микроорганизмы. Эта система обладала крайне слабой обратной связью, а планетарная система развивалась без саморегуляции,

— на второй стадии зрелой биосферы — примерно от 2,5 млрд до 540 млн лет назад — развилась растительность с ее фотосинтезом, в атмосфере накопился кислород и появился озоновый слой. Планетарная система, вероятно, стала работать с устойчивой обратной связью, способствуя сохранению пригодности Земли для обитания,

— на третьем этапе незрелой техносферы, который соответствует настоящему времени, в игре участвует человечество со взаимосвязанными системами связи, транспорта, технологий, электричества и компьютеров. Незрелым этот этап ученые называют потому, что саморегуляция и обратная связь с планетарными системами (биосфера, атмосфера, геосфера и другими) отсутствует. Человечество черпает все доступные ему ресурсы, не давая планетарным системам ничего взамен.

— на четвертом этапе зрелой техносферы, к которому мы и планета в целом должны стремиться, техносфера и биосфера должны участвовать во взаимной регуляции друг друга. Техносфера прекратит наносить вред биосфере, о чем, в частности, и должен будет позаботиться «планетарный интеллект».

Под «планетарным интеллектом» ученые подразумевают как буквально возможность развития подобия разума у планеты в виде биосферы, так и совокупный интеллект всех населяющих Землю людей. Главная идея в том, что сумма составляющих в сложной системе может быть меньше, чем влияние взаимосвязей этих составляющих.

Например, личность человека — связи и взаимодействие нейронов в головном мозге — больше, чем килограмм-полтора клеток этого мозга. В сложных системах всегда возможен качественный скачок, который к тому же очень сложно предсказать. Нельзя исключать, что «планетарный интеллект» может образоваться как в результате эволюции биосферы Земли, так и в процессе развития технологий вместе с человеком и биосферой.

По материалам иностранных СМИ