Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > В Украине во время войны резко подорожала еда

В Украине во время войны резко подорожала еда

Агата Кловская
07.05.22 22:08
273
В Украине во время войны резко подорожала еда

В Украине снова взлетели ценники на еду. Также появилась новая тенденция военного времени — цены на продукты сильно разнятся в зависимости от региона, населенного пункта или даже конкретного магазина.

«Если говорить в целом по стране, потребительская инфляция в этом месяце составит 20%, а в дальнейшем может еще больше разгоняться. Но в некоторых населенных пунктах ценники уже взлетели намного выше», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«У нас гречка и рис продаются по 80 гривен за килограмм, подсолнечное масло — 75, туалетная бумага подорожала за месяц с 5 гривен за рулон до 12 гривен. В среднем пакет продуктов на неделю вырос в цене в 1,5-2 раза», — рассказала нам жительница Миргорода Полтавской области Елена.

В Киеве гречку можно найти по 40 гривен. Но вот двухлитровый пакет молока, который раньше стоил порядка 50 гривен, сейчас — дороже 70 гривен, небольшая упаковка творога — 50 гривен, десяток яиц — около 40 гривен, килограмм молодой капусты- 60 гривен. Для сравнения: во Львове десяток яиц можно купить за 24-25 гривен, то есть, почти вдвое дешевле, чем в столице.

Так, что происходит с ценами на еду?

«Двойные цены» на херсонские овощи и удар по животноводству

Официальная статистика по ценам на продукты питания есть только за март. По данным Госстата, в прошлом месяце, по сравнению с февралем 2022 года, потребительская инфляция составила 4,5%, а с начала года — 7,6%.

Продукты питания подорожали в марте, по сравнению с февралем, на 6,4%, а, если сравнивать с мартом прошлого года — на 19,6%.

Больше всего в годовом измерении взлетели цены на хлеб и хлебопродукты (на 20,2%), сыр и творог (на 17%), сливочное масло (на 20,6%), подсолнечное масло (плюс 21,6%), сахар (19,4%), овощи (52,1%).

Причем, едва ли не впервые за последнее время, в списке продуктов, по которым ведет выборку Госстат, не оказалось позиций, которые бы подешевели (ни за месяц, ни с начала года ни по сравнению с мартом 2022 года).

К примеру, всего за месяц — с февраля по март этого года — макароны подорожали на 5,1%, рыба — на 5,4%, сыр и творог — на 5,3%, подсолнечное масло — на 6%, овощи — на 15,5%, фрукты — на 21,3%, сахар — на 7,9%.

Официальных данных за апрель пока нет. Но и по прошлому месяцу рост цен в годовом измерении составит порядка 20% и в дальнейшем будет ускоряться, — прогнозирует Олег Пендзин.

«Произошел скачек цен на мясо и молочные продукты. Это связано, прежде всего, с уменьшением предложения сырья. В восточных регионах уничтожено немало животноводческих ферм, погибло порядка 300 тысяч голов крупного рогатого скота, поэтому молоко и говядина будут расти в цене. Огромный урон нанесен свиноводческим хозяйствам, что также подталкивает ценники к росту», — говорит эксперт.

В «Ассоциации свиноводов Украины» сообщили о подорожании свинины в живом весе в среднем на 1,5 гривны за килограмм (динамика подорожания в зависимости от региона колеблется от 0,5 до 2,5 гривен за килограмм).

Идут также рост цен буквально по всей линейке молочки. По данным Госстата, в марте молоко подорожало, по сравнению с февралем, на 2,6%, сыр и творог — на 5,3%, сливочное масло — на 4,2%.

Как рассказал нам руководитель компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко, в апреле отпускные цены на молочные продукты выросли еще — в среднем на 5%.

«Причины следующие: стоимость сырья с 28 марта по 28 апреля увеличилась на 6,2%, это главный фактор. Далее: выросли затраты на логистику из-за изменения маршрутов и дефицита транспортных средств, дорогого топлива. Также подорожали упаковочные материалы, особенно импортные и стеклянные. Нет уже и дешевого газа для производителей», — пояснил нам Вовченко.

Рекордная ценовая динамика — по овощам и фруктам — всего за март месяц они подорожали на 15,5% и 21,3% соотвественно, в апреле, как ожидается, будет еще плюс 10-18%.

«Причин тут несколько. Во-первых, перекрыты поставки из южных регионов Украины, в частности, Херсонской области, которая находится под оккупацией и из которой враг вывозит овощи в Крым. Во-вторых, сократился поток импорта, в частности, турецкого, львиные объемы которого ранее заходили в Украину через порты», — говорит Пендзин.

По данным руководителя «АПК-информ: овощи и фрукты» Александра Хорева, в Херсонской области на плодоовощном рынке сейчас следующая ситуация — закупаются оптом там как посредники с Крыма, так и компании из подконтрольных Украине регионов. При этом наблюдаются «двойные стандарты».

К примеру, тепличную клубнику в Крым и Россию вывозят по 100 гривен за килограмм, а на территорию, подконтрольную Украине — по 150 гривен.

По луку прошлогоднего урожая такая же ситуация — в Крым он идет по 6 гривен за килограмм, на подконтрольные Украине территории — по 9 гривен.

Такая разница в цене поясняется несколькими факторами. Это, в -первых, ограничение свободной логистики, во-вторых, больший доступ крымских закупщиков напрямую к херсонским фермерам. Со стороны Крыма передвижение свободное, что позволяет посредникам скупать продукцию самовывозом в свою тару, с украинской же стороны покупатели вынуждены приобретать продукцию в конкретных оптовых точках, а там цены на треть выше.

Также в «АПК-информ: овощи и фрукты» рассказали о новом витке цен на прошлогоднюю капусту, запасы которой в хранилищах продолжают уменьшаться, а импорта мало. за прошлую неделю ценники на опте взлетели на 19%, до 14-18 гривен за килограмм, что в 2,8 раз выше, чем на это же время в прошлом году. Да и молодая капуста, которая уже появилась в рознице, стоит дорого — в киевских супермаркетах, к примеру, ее продают по 50 гривен за килограмм.

Что касается картофеля, то, как отметили аналитики. После возобновления поставок из Черниговской, Сумской, Николаевской областей, а также увеличения импорта из Польши, предложение настолько выросло, что уже превышает спрос. Это уже бьет по ценам. В некоторых регионах за 200 гривен можно купить уже мешок картофеля. Правда, качество продукта продолжает ухудшаться. В хранилищах в период военных действий были перебои с вентиляцией, электроэнергией из-за чего овощи испортились.

То есть, если подытожить, основные причины роста цен — проблемы с сырьем, сужение предложения, повышение себестоимости из-за дорогого газа, упаковки, а также удорожание и сложности с логистикой.

В каждом магазине рисуют свой ценник

Но, что интересно, в последнее время резко увеличился разрыв в ценниках в зависимости от региона, населенного пункта или даже конкретной торговой точки. Стоимость продуктов отличалась и ранее, но не существенно. Сейчас же разница в цене может быть двойной. К примеру, в Киеве десяток яиц стоит под 40 гривен, во Львове реально купить по 24-25 гривен. Гречку в столице можно найти по 40 гривен, в Полтавской области за нее просят 80 гривен.

Поданным Ассоциации свиноводов, в восточных и центральных областях свинина в живом весе стоит 47,5-50 гривен, в западных — до 51 гривен в закупке. После того, как продукция попадает на магазинные полки, разница в цене вырастает — на западе, где много переселенцев и высокий спрос на мясо, свинину продают под 100-120 гривен, тогда как в Полтаве ее можно купить за 80 гривен.

«На сегодня ценники действительно очень сильно разнятся от региона к региону. Главная причина — логистика. Как были построены цепочки доставки ранее? Большие распределительные центры, как правило, базировались в пригороде областных центров и столицы. К примеру, возле Киева большие склады продуктов были в районе Гостомеля и по Житомирской трассе. В регионах, где были активные боевые действия, многие склады разбиты. При супермаркетах же складские помещения небольшие — их не хватает даже на несколько дней работы, то есть, нужно завозить продукцию постоянно. Но с учетом сложности транспортного сообщения, дефицита машин и водителей и топлива это сейчас проблематично и дорого. Поэтому в регионах, где „логистическое плечо“ длинное — идет сумасшедшая наценка на продукцию. А там, ге склады сохранились, или можно оперативно доставить товар от местных производителей, цены на еду ниже», — пояснил Пендзин.

Ранее доля транспортной составляющей в продуктах питания была небольшой — до 3-5%, сейчас может достигать 10-15%, — говорят эксперты.

«Самая дорогая логистика сейчас в северных и восточных регионах — Сумы, Чернигов, Харьков. Там очень сильно разрушены склады, сложная дорога, мало действующих предприятий, которые могут обеспечивать продукцией по месту», — пояснил Пендзин.

Еще одно объяснение высоких цен и резких скачков стоимости еды от региона к региону — неоднородный спрос.

В одни регионах он просто зашкаливает. Это касается, прежде всего, областей, куда массово поехали переселенцы — Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской и др. Но в западных областях идет оперативный импорт польской продукции, поэтому розница насыщается активно.

В «тихих» регионах в центре страны ситуация другая — продуктовые сети там не были рассчитаны на такое большое количество потребителей, до границы и дешевого польского импорта — далеко. Поэтому спрос на еду. Зашкаливает, что позволяет торговцам повышать ценники.

«Гречка и рис у нас по 80 гривен, подсолнечное масло — по 75, баночка тушенки — около 100 гривен. Все очень сильно подорожало, в магазинах — очереди, у нас всего два супермаркета. Возможно, причина в том, что заехало очень много переселенцев — их уже около 20 тысяч в городе и районе», — рассказала нам жительница Миргорода Полтавской области Елена.

«Торговые сети понесли очень большие убытки, по „АТБ“ это порядка 15 млрд гривен, даже сравнительно небольшой „Гуд Вайн“, потерявший склад под Стоянкой в Киевской области в убытке на 1,5 млрд гривен. Поэтому все сейчас считают экономику продаж», — говорит Олег Пендзин.

То есть, если позволяет спрос, ценники повышают. «Мы отпускные цены повысили на 5%. Но в разных торговых точках и сетях цены отличаются. На наценки розницы мы никак не влияем», — говорит Вовченко.

Что будет с ценами дальше?

Что касается ценовых перспектив, то тут оптимизма пока мало. По мнению Олега Пендзина, продуктовая инфляция будет разгоняться. Также увеличится зависимость ценников в конкретных магазинах от ситуации в регионе, стоимости логистики и наличия местных производителей, способных оперативно затарить торговые полки своей продукцией. То есть, идет локалиация рынков, и чем больше производителей еды в конкретном населенном пункте и регионе, тем более широкий выбор и низкие цены будут в местных магазинах.

«В ближайшее время продолжат дорожать овощи, так как доступ прошлогоднего урожая с юга усложнен, а импорта мало. Новый урожай из-за холодной весны, начнет поступать на рынок с опозданием — только с конца мая- начала июня. Также возможен рост цен на крупы, так как в войну сильно изменилось меню среднестатистического украинца — в нем стало больше сравнительно доступных каш. Рост цен на мясо и молокопродукты также неизбежен — удар по животноводству будет давать о себе знать еще очень долго», — подытожил Олег Пендзин.

По материалам украинских СМИ

В тему: Известный астролог дала прогноз, когда закончится война в Украине и что будет с нашей страной.

Тэги: еда, война, цены

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Ракетные удары по украинским железным дорогам: каковы их последствия?
07.05.22 22:17

Ракетные удары по украинским железным дорогам: каковы их последствия?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
07.05.22 16:25

В Шепетовке пытаются захватить кафедральный собор УПЦ
07.05.22 12:40

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну
07.05.22 12:20

В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими
07.05.22 11:57

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
06.05.22 16:58

Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
06.05.22 16:37

Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала
06.05.22 15:52

Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 15:20

В УПЦ рассказали, о чем просят в молитвах в день святого Георгия Победоносца
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
06.05.22 11:49

На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии
05.05.22 16:57

Украина и Польша подписали оборонный меморандум
05.05.22 14:44

Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить
05.05.22 13:47

ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях
05.05.22 12:17

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат
05.05.22 11:37

В Киеве могут вернуть плату за проезд в общественном транспорте
05.05.22 11:13

В Испании задержан Анатолий Шарий
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
03.05.22 16:59

В Украине перенесли празднование Дня победы
03.05.22 15:54

В Украине запретили деятельность пророссийских партий
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
03.05.22 12:49

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
02.05.22 10:34

Британцы считают, что Россия все же атакует Молдову
03.05.22 14:14

Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
03.05.22 10:16

Папа Римский захотел встретиться с Путиным
Фото и Видео
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.