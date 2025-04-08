Профессор из Австралии рассказал, в каком возрасте человек резко стареет

Профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий из Австралии поведал о старении человека кое-что важное. По его словам, данный процесс проходит вовсе не постепенно.

Так, ученый выделяет два критических возрастных рубежа.

По его словам, первый случается в 45 лет и характеризуется ухудшением состояния кожи, снижением мышечной массы и, как следствие, замедлением метаболизма.

Отмечается, что в этот период появляются глубокие морщины, а способность организма перерабатывать жиры и алкоголь серьезно снижается.

Добавляется, что второй этап резкого старения наступает в 65 лет и сопровождается значительным ослаблением иммунной системы, что делает организм более уязвимым к заболеваниям.

Ранее китайцы выявили необычный способ замедлить старение.