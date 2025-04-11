РФ нацелена на окружение или полукружение Сум, — СМИ

Президент России Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявили о начале нового российского наступления на Сумщине и Харьковщине. Прямой угрозы для Харькова нет, но Сумы под угрозой, сообщает BBC.

С конца февраля российские войска, развивая наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в селах Сумской области. В настоящее время боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинения российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина — 25 км.

СМИ отмечает, что в последние недели командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения в этом направлении, чтобы сдержать противника.

Источник британских медиа в украинском Генштабе говорит, что замысел Кремля заключается в том, чтобы создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

«Одна из целей — это создать окружение или полукружение Сум», — заявил собеседник.

Именно для недопущения этого ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь, а также начали 18 марта ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей.

Украинцам с боем удалось продавить российскую оборону и создать плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 930 210 солдат.