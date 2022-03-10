Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Пообщавшись с источниками в военных и экспертных кругах, а также с представителями украинской власти, украинские СМИ составили варианты развития событий на фронте.

Ключевой вопрос — готова ли Россия отправлять на войну в Украину новые значительные резервы.

1. Россия больше не будет вводить в бой в Украине новые резервы

В этом случае наиболее вероятный сценарий — это переход Москвы к позиционным боям за удержание уже захваченной территории и для зачистки тылов, где сегодня активно действуют украинские силы, атакуя колонны снабжения российских войск и отдельные подразделения.

При таком сценарии максимум, что еще могут взять под контроль россияне и «ЛДНР» — это Мариуполь, Волноваху и, возможно, Северодонецк и Лисичанск. По остальным же направлениям продвижения почти не будет.

Если удастся взять Мариуполь, то Россия получит сухопутный коридор в Крым (юг Запорожской области и прилегающую к Крыму часть Херсонской области РФ уже контролируют).

Удерживая эти позиции, а также нанося время от времени ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре, Россия будет попытаться додавить украинские власти на принятие своих условий завершения разрушительной для Украины войны.

2. Будут задействованы новые резервы России

В этом случае наиболее вероятны наступательные операции на трех направлениях.

Во-первых, против группировки ВСУ на Донбассе с целью ее окружения (медленное движение в этом направлении из Харьковской области с севера и из Запорожской с юга уже идет, но вряд ли такой большой охват российской армии удастся совершить без ввода в бой новых сил).

Во-вторых, для окружения Николаева и Одессы с выходом на границу Приднестровья, чтобы отрезать Украину от черноморского побережья.

В-третьих, для окружения Харькова (вероятность окружения Киева, где сконцентрированы крупные силы украинской обороны, оценивается как маловероятное).

При этом, в зависимости от величины сил, которые Россия готова отправить в бой, эти задачи могут решаться как одновременно, так и поступательно (в случае решения одной задачи все силы перебрасываются на другую, а потом на третью).

Задача — заставить Зеленского пойти на российские условия, а в случае удачи наступления — эти условия еще более ужесточить.

3. Продолжение варианта № 1.

Если Россия решит больше не наращивать свою группировку в Украине, то ВСУ со временем смогут подтянуть резервы и перейти в контрнаступление. Уже сейчас, после первого этапа мобилизации, численность ВСУ, Нацгвардии и теробороны значительно превышает всю численность российской войск в Украине, что создает предпосылки для перехода украинских войск к наступательным действиям.

Правда, ограничением здесь может стать господство России в воздухе, что позволит россиянам наносить чувствительные удары по украинским подразделениям (во время наступательных действий они станут более уязвимыми, чем сейчас, когда ВСУ ведет оборону, преимущественно, в городах).

То есть, пока Украина не усилит кратно свою ПВО и не сведет на нет преимущество РФ в воздухе, наступать будет рискованно.

Поэтому не исключено, что ВСУ продолжат нынешнюю тактику — изматывать российскую армию ударами по тылам, а также накрывая позиции из артиллерии и реактивных реактивных систем залпового огня. Цель — нанести как можно большие потери, истощить и деморализовать противника (как армию, так и российское общество, по которому также будут бить экономические санкции) и вынудить заключить мирное соглашение и вывести войска на выгодных Украине условиях.

В зависимости от реализации указанных сценариев, будут меняться и условия окончания войны за столом переговоров.