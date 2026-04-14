Региональные

Ученые назвали приблизительную дату конца жизни на Земле

Ученые назвали приблизительную дату конца жизни на Земле

Агата Кловская
14.04.26 16:39
Ученые, используя модели NASA, пришли к выводу, что жизнь на Земле не вечна и имеет свой «срок годности», заложенный природными процессами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что кислородная атмосфера, к которой мы привыкли, не является стабильной навсегда, сообщает Daily Star.

Как сообщают исследователи, речь не о ближайших катастрофах, а о очень далеком будущем. По оценкам, пригодность планеты для жизни может закончиться примерно через 1 миллиард лет — ориентировочно в 1 000 002 021 году.

Речь идет о постепенных изменениях, связанных с эволюцией Солнца. Со временем наша звезда станет ярче и горячее, что приведет к повышению температуры на Земле. Это, в свою очередь, вызовет испарение воды и снижение уровня кислорода в атмосфере — ключевого элемента для существования большинства форм жизни.

В далеком будущем она может исчезнуть, что сделает планету непригодной для сложных организмов.

В то же время ученые подчеркивают: причин для паники нет. Речь идет о процессах, которые будут длиться сотни миллионов лет. Более того, в перспективе человечество может найти технологические способы либо адаптироваться, либо даже покинуть Землю.

Напомним, самый быстрый суперкомпьютер в мире появился в 2024 году. Речь идет об экзафлопсной машине JUPITER — сокращение от Joint Annefte Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research.

Тэги: ученые, жизнь, Земля

Статьи

12.04.26 15:57

Буданов предупредил украинцев о грядущем триггерном событии и возможной катастрофе: что он имел в виду?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
14.04.26 16:16

Появилось видео, как Трамп дал 100 долларов женщине-курьеру

14.04.26 15:34

В УАФ определились с новым главным тренером сборной Украины по футболу

14.04.26 14:43

Военный сбор в Украине останется и после войны

14.04.26 14:39

У Трампа случился «бунт на корабле»?

14.04.26 13:55

Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

14.04.26 13:27

Премьер Испании послал едкое сообщение Трампу

14.04.26 13:16

В России сократился набор контрактников на войну в Украине. Названы причины

14.04.26 12:48

Трамп сказал, на кого «переключится» после Ирана

14.04.26 12:43

На россиянах будут испытывать так называемую «вакцину от рака»

14.04.26 13:55

Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

14.04.26 11:41

Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ, — Зеленский

14.04.26 10:54

В Броварах совершен теракт. Подозреваемые уже задержаны

14.04.26 10:14

Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, — МАГАТЭ

14.04.26 09:40

ВСУ за сутки уничтожили еще 820 россиян. Сводка за 14 апреля

14.04.26 09:18

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 14 апреля

14.04.26 00:04

Стармер неожиданно наехал на Израиль и Трампа

13.04.26 12:08

Трамп сделал скандальное заявление по поводу НАТО и России

13.04.26 09:35

США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00

12.04.26 14:55

Христос Воскрес! Православные празднуют Пасху

10.04.26 10:13

Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

08.04.26 16:47

Китайцы обнаружили неожиданную пользу цитрусовых

09.04.26 12:43

Названы главные фавориты следующих выборов президента США

08.04.26 08:35

Зеленский прокомментировал ситуацию с топливом в Украине

09.04.26 15:35

Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

09.04.26 12:50

Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

09.04.26 15:02

В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

10.04.26 10:33

Зеленский ответил Путину по поводу пасхального перемирия

10.04.26 12:27

Зеленский ответил Вэнсу по поводу «территорий»

08.04.26 03:21

Вэнс обвинил Европу в начале войны в Украине

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

