Ученые назвали приблизительную дату конца жизни на Земле

Ученые, используя модели NASA, пришли к выводу, что жизнь на Земле не вечна и имеет свой «срок годности», заложенный природными процессами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что кислородная атмосфера, к которой мы привыкли, не является стабильной навсегда, сообщает Daily Star.

Как сообщают исследователи, речь не о ближайших катастрофах, а о очень далеком будущем. По оценкам, пригодность планеты для жизни может закончиться примерно через 1 миллиард лет — ориентировочно в 1 000 002 021 году.

Речь идет о постепенных изменениях, связанных с эволюцией Солнца. Со временем наша звезда станет ярче и горячее, что приведет к повышению температуры на Земле. Это, в свою очередь, вызовет испарение воды и снижение уровня кислорода в атмосфере — ключевого элемента для существования большинства форм жизни.

В далеком будущем она может исчезнуть, что сделает планету непригодной для сложных организмов.

В то же время ученые подчеркивают: причин для паники нет. Речь идет о процессах, которые будут длиться сотни миллионов лет. Более того, в перспективе человечество может найти технологические способы либо адаптироваться, либо даже покинуть Землю.

