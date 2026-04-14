Военный сбор в Украине останется и после войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны. Об этом сообщает сайт Верховной рады.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины, в частности в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения», которые регулируют взимание военного сбора.

Согласно карточке законопроекта, 14 апреля документ был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Согласно документу, в Бюджетном кодексе будет создан отдельный спецфонд, куда будут направляться средства от военного сбора.

Этот проект закона является одним из ключевых требований Международного валютного фонда (так называемым «маяком»).

Военный сбор оставят еще на три года, чтобы государство имело деньги не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Сейчас военный сбор установлен на уровне:

— 5% — для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% с доходов в виде денежного обеспечения (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);

— 10% от минимальной зарплаты — для ФЛП 1, 2 и 4 групп;

— 1% от дохода — для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов).

Принятие законопроекта № 15110 стало частью выполнения пакета из десяти критически важных законов, необходимость которых для получения международной финансовой поддержки ранее подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с председателями комитетов, это решение было необходимо для соблюдения условий кредитной программы МВФ и европейской инициативы Ukraine Facility.

В результате 7 апреля Верховная Рада 257 голосами поддержала документ в целом, установив, что военный сбор будет продолжать действовать еще в течение трех лет после завершения войны.