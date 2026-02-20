Стало известно, почему в мире растет число случаев близорукости

Эксперты из Колледжа оптометрии Государственного университета Нью-Йорка в США рассказали, почему в мире растет число случаев близорукости. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это связано связан не столько с самими экранами, сколько с недостатком света, достигающего сетчатки при длительной работе на близком расстоянии в помещении.

Ученые поясняют, что близорукость (миопия) представляет нарушение зрения, при котором ухудшается четкость изображения вдаль. Увы, по их словам, за последние десятилетия она приобрела масштабы глобальной эпидемии: в США и Европе ею страдает почти половина молодых людей, а в некоторых регионах Восточной Азии до 90%.

Добавляется, что, хотя генетика играет роль, столь быстрый рост распространенности указывает на значимость факторов среды.

Специалисты предложили единый нейронный механизм, который может объяснить как развитие миопии, так и эффективность различных методов ее контроля. Предполагается, что ключевым фактором является освещенность сетчатки во время длительной фокусировки на близких объектах (книгах, смартфонах или планшетах) в условиях слабого освещения.

Говорится, что при ярком солнечном свете зрачок сужается, но света все равно достаточно для активной работы сетчатки. В помещении ситуация иная: при рассматривании близких объектов зрачок также сужается – уже из-за аккомодации, то есть изменения оптической силы хрусталика для фокусировки.

Сообщается, что, если при этом освещение слабое, количество света, достигающего сетчатки, значительно уменьшается.

Американцы полагают, что именно подобное сочетание (длительная работа вблизи и низкая освещенность) способно запускать механизмы, приводящие к удлинению глазного яблока и развитию миопии.

Опыты продемонстрировали, что отрицательные линзы усиливают сужение зрачка за счет аккомодации и дополнительно снижают освещенность сетчатки. Такой эффект становится выраженнее при длительном напряжении зрения и по мере прогрессирования самой близорукости.

Резюмируется: «Если предложенная теория подтвердится, это может изменить подходы к профилактике. Контроль миопии должен включать достаточное освещение, ограничение длительной аккомодации и больше времени на открытом воздухе, где глаз фокусируется на дальних объектах и получает больше света».

