Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, почему в мире растет число случаев близорукости

Стало известно, почему в мире растет число случаев близорукости

Агата Кловская
20.02.26 11:32
71
Стало известно, почему в мире растет число случаев близорукости

Эксперты из Колледжа оптометрии Государственного университета Нью-Йорка в США рассказали, почему в мире растет число случаев близорукости. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это связано связан не столько с самими экранами, сколько с недостатком света, достигающего сетчатки при длительной работе на близком расстоянии в помещении.

Ученые поясняют, что близорукость (миопия) представляет нарушение зрения, при котором ухудшается четкость изображения вдаль. Увы, по их словам, за последние десятилетия она приобрела масштабы глобальной эпидемии: в США и Европе ею страдает почти половина молодых людей, а в некоторых регионах Восточной Азии до 90%.

Добавляется, что, хотя генетика играет роль, столь быстрый рост распространенности указывает на значимость факторов среды.

Специалисты предложили единый нейронный механизм, который может объяснить как развитие миопии, так и эффективность различных методов ее контроля. Предполагается, что ключевым фактором является освещенность сетчатки во время длительной фокусировки на близких объектах (книгах, смартфонах или планшетах) в условиях слабого освещения.

Говорится, что при ярком солнечном свете зрачок сужается, но света все равно достаточно для активной работы сетчатки. В помещении ситуация иная: при рассматривании близких объектов зрачок также сужается – уже из-за аккомодации, то есть изменения оптической силы хрусталика для фокусировки.

Сообщается, что, если при этом освещение слабое, количество света, достигающего сетчатки, значительно уменьшается.

Американцы полагают, что именно подобное сочетание (длительная работа вблизи и низкая освещенность) способно запускать механизмы, приводящие к удлинению глазного яблока и развитию миопии.

Опыты продемонстрировали, что отрицательные линзы усиливают сужение зрачка за счет аккомодации и дополнительно снижают освещенность сетчатки. Такой эффект становится выраженнее при длительном напряжении зрения и по мере прогрессирования самой близорукости.

Резюмируется: «Если предложенная теория подтвердится, это может изменить подходы к профилактике. Контроль миопии должен включать достаточное освещение, ограничение длительной аккомодации и больше времени на открытом воздухе, где глаз фокусируется на дальних объектах и получает больше света».

Ранее ученые создали кибер-глаз для людей с нарушениями зрения.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.02.26 11:29

Трамп дал добро рассекретить информацию о пришельцах

20.02.26 10:48

На Буковине мужчина бросил гранату в полицейских. Есть пострадавшие

20.02.26 10:43

Бразильцы сообщили о пользе темного шоколада для сердца

20.02.26 10:27

Трамп продлил санкции против России на год

20.02.26 10:15

Путин оказался в «клещах», которые сам создал, — The Economist

20.02.26 09:44

Генштаб назвал новые потери оккупантов. Сводка за 20 февраля

20.02.26 09:23

Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине

20.02.26 09:11

«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

20.02.26 00:14

Запрет Telegram в России: глава ФСБ наехал на Дурова

20.02.26 09:11

«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 09:44

Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, — CNN

19.02.26 09:34

«Укрэнерго» подтвердило отключение в четверг, 19 февраля

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

18.02.26 14:58

В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров

18.02.26 10:39

Переговоры в Женеве зашли в тупик, — СМИ

14.02.26 16:31

Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

17.02.26 16:12

Выявлена еще одна опасность лишнего веса

14.02.26 16:23

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

14.02.26 16:40

Рютте неоднозначно высказался о военной помощи для Украины

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 14:29

Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

17.02.26 00:01

В США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров

18.02.26 10:21

Народ не позволит «отдать» Донбасс оккупанту, — Зеленский

17.02.26 08:40

Правила начисления «Национального кешбэка» в Украине изменят

16.02.26 06:48

Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди