В лесу Таиланда нашли местного «Маугли»

В северной части Таиланда, в провинции Уттарадит, полиция нашла восьмилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, воспитывали собаки. Об этом сообщает BILD.

Ребенок жил в заброшенной хижине на сваях в лесу вместе со своей матерью, которая имела серьезную наркотическую зависимость. Женщина ежедневно оставляла сына одного, чтобы идти попрошайничать в местные храмы.

Как сообщила руководитель благотворительной организации Pavena Foundation Павина Хонгсакул, к ней обратились обеспокоенные местные жители. В июне полиция провела обыск хижины и обнаружила мальчика среди шести собак. По словам очевидцев, ребенок вел себя как животное — лаял, ползал на четвереньках и не разговаривал.

«Это было страшное зрелище. Он не произнес ни слова — только рычал», — рассказала Хонгсакул.

В настоящее время ребенка, которого официально называют только первой буквой имени — «А», поместили в детский приют. Специалисты постепенно адаптируют мальчика к социальному окружению.

«Мы будем наблюдать за ним и сделаем все возможное, чтобы дать ему шанс на новую жизнь», — заверила руководитель фонда.

Напомним, женщина-маугли, не выдержав жизни среди людей, сбежала обратно в джунгли.