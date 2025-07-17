Президент Колумбии жестко наехал на НАТО и Европу

Президент Колумбии Густаво Петро сделал ряд громких заявлений. Прозвучали они на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе.

Он сказал: «Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках».

Глава государства подчеркнул, что Колумбия, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров НАТО, «не должна участвовать в альянсах, где армии сбрасывают бомбы на детей».

Политик задался вопросом: «Что мы делаем в НАТО? Разве не пришло время для создания другого военного альянса? Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света».

Густаво Петро отметил, что при давлении со стороны западных стран Колумбия найдет поддержку в других регионах.

Резюмируется: «Если они введут против нас пошлины, что бы там ни было, другие народы нам помогут и будут покупать нашу продукцию».

Ранее президент Колумбии сделал пугающее заявление.