Выявлены генетические причины агрессии

Эксперты из университета медицины Граца в Австрии узнали об агрессии кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что агрессивность может быть напрямую связана с определннным геном.

В опыте участвовали крошечные аквариумные рыбки данио-рерио (их генетика во многом схожа с человеческой, и около 70% их генов имеют аналоги у людей) – при отключении одного из генов они становились заметно миролюбивее.

Ученые говорят, что агрессия представляет собой сложное поведение, на которое влияют воспитание, опыт и социальная среда.

В ходе работы специалисты сконцентрировались на гене Irrtm4l1, аналоге человеческого LRRTM4, отвечающего за формирование и работу синапсов – связей между нейронами. Изменения в LRRTM4 могут быть связаны с агрессией у детей, расстройствами аутистического спектра и синдромом Туретта.

Исследователи отключили данный ген у группы рыбок, после чего следили за их поведением.

Выяснилось, что эти особи вели себя значительно менее агрессивно по сравнению с обычными.

Сказано, что причина этого заключается в повышенной осторожности, а также связана с тем, как такие рыбки воспринимают потенциальных соперников: или они не считают их угрозой, или же у них просто нет желания нападать.

Были установлены и изменения в мозге рыб: повысился обмен дофамина (вещества, часто ассоциируемого с агрессивным поведением), а уровень другого соединения, метилванилата, наоборот, снизился.

Добавляется, что метилванилат, родственный ванилину, известен своими нейропротекторными и антиоксидантными свойствами.

Отмечается, что это открытие указывает на важную роль гена LRRTM4 в формировании человеческого поведения, и в будущем это может помочь в разработке лекарств от чрезмерной агрессии и тревожных расстройств.

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