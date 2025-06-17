Ночная атака России на Киев: появились новые страшные данные о последствиях

В ночь на вторник, 17 июня, Киев пережил масштабную воздушную атаку со стороны России. Число жертв и пострадавших растет.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, погибший сейчас числятся 15 людей.
В то же время мэр города Виталий Кличко информировал, что ранения получили 114 человек, из них 68 госпитализировали. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.
Добавляется, что в Дарницком районе погибли три человека.
Сейчас продолжаются спасательные и восстановительные работы, а экстренные службы работают над обеспечением безопасности жителей.
Ранее мы писали, что в результате ночной атаки России в Киеве ухудшилось качество воздуха.