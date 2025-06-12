Минфин США прогнозирует риск дефолта уже этим летом

США грозит дефолт по государственному долгу в середине или в конце лета. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, сообщает информагентство Bloomberg.

Во время слушаний в Комитете по вопросам средств и процедур Палаты представителей Бессент ответил на вопрос, когда США не будет денег для оплаты счетов по государственному долгу. По его мнению, это будет в середине или в конце лета.

«Так называемая дата „X“ — это подвижная цель», — пояснил американский чиновник.

Лето технически длится с 20 июня по 22 сентября. Бюджетное управление Конгресса накануне заявило, что, по его прогнозам, США исчерпают средства на оплату долга уже в середине августа.

Напомним, Трамп готов отложить введение пошлин при выполнении одного условия.