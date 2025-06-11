В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 12 июня, в нашей стране пройдут кратковременные дожди, лишь в западных, ночью и в восточных областях будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 16-21 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 13-18, днем 21-26 тепла.

В Киеве завтра прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 18-20 тепла.

При этом информируется, что в пятницу, 13 июня, ночью на северо-востоке, днем в северных, центральных и восточных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье, кроме Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 13-18 тепла, на юге ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 15-17 тепла.

Ранее мы писали, что в Украине будет удерживаться весьма прохладная погода.