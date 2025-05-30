Украинцам поведали, какой будет погода на стыке весны и лета

Синоптики поведали, какой будет погода в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 31 мая, ночью в восточных областях, а днем также на западе и юго-востоке нашей страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории должно быть без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, на юго-востоке до 17 тепла, в западных областях плюс 6-11. Днем 20-25 тепла. В Карпатах ночью плюс 1-6, днем 14-19 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 22-24 тепла.

Кроме этого информируется, что в воскресенье, 1 июня, будет преимущественно без осадков, только в юго-восточной части Украины ночью и днем на Закарпатье, Прикарпатье, в Сумской и Харьковской областях местами пройдут кратковременный дождь с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 20-25 тепла, на юге и востоке до плюс 27. В Карпатах ночью 4-9 тепла, днем плюс 16-21.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 22-24 тепла.

Ранее кое-где в Украине уже давно наступило метеорологическое лето.