В ВОЗ рассказали, как уберечь себя от клещей

В ВОЗ поведали о том, как можно уберечь себя от клещей. Дали дельные советы.

Там говорят, что советуют проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе – избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах.

Добавляется, что стоит носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых.

Указывается также, что после пребывания на открытом воздухе необходимо осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно удалить их.

Резюмируется: «Людям, работающим на открытом воздухе, требуется принимать дополнительные меры защиты. Проконсультируйтесь с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита».

