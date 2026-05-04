Стало известно, когда в Украину придет почти летнее тепло

Синоптики говорят, что в среду, 6 мая, в Украину придет почти летнее тепло. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что по стране будет сухо. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем на крайнем западе местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 22-27 тепла, на побережье морей и в Крыму плюс 16-21.

В Киеве будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 13-15 тепла, днем около плюс 25.

Ранее мы писали, что синоптики говорят, что завтра в Украине продолжится потепление.