Звезды мирового футбола попали в скандал с финансовой пирамидой

Винисиус Жуниор, Луиш Фигу, Роналдиньо и многие другие звезды рискуют получить серьезные проблемы из-за рекламирования финансовой пирамиды.

Как сообщает издание OK Diario, в Стамбуле были задержаны нидерландец Роберт Вельге и шведа Андреас Шакач (второй изменил свое имя), основателей криптобиржи Omegapro, которая оказалась финансовой пирамидой

Также задержали директора, который отвечал за операции в Латинской Америке Хуана Карлоса Рейносо, а двое других основателей скрываются от правосудия.

Вельге, Шакач и другие причастные обещали инвесторам 300% возврата их вкладов сначала через 14 месяцев, потом через 18, еще позже через 26 месяцев, а потом их догнали власти Турции.

Следователь и двокат Ларс Олофссон, который занимается этим делом, отмечает, что Винисиус, Фигу, Рональдиньо и другие станут фигурантами судебного процесса, если будет доказано их участие в спортивном брендинге Omegapro.

Виновными могут признать также Фернандо Йерро и Роберто Карлос, которые выступали на мероприятии, которое организовала криптобиржа в Дубае. Представители Йерро уже дали комментарий, сказав, что он не получил денег за то выступление, правда, отметили, что поездку в ОАЭ ему оплатили местные власти. Агенты Карлоса пока не высказывались о ситуации.

Также в Дубае состоялся «Кубок Легенд», который финансировала эта компания, где сыграли Эрик Абидаль, Карлес Пуйоль и Икер Касильяс. Пуйоль и Касильяс заявили, что представители финансовой пирамиды не платили им за участие в турнире, а Абидаль пока не давал комментариев.

Напомним, бразильский футбол потряс крупный кокаиновый скандал.