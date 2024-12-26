В Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией

Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Причина неисправности неизвестна. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что между Финляндией и Эстонией по Estlink 2 не передается электрический ток, поскольку кабель получил повреждение. Сейчас специалисты выясняют причину неисправности.

«Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом, и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна», — рассказал глава диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин.

По информации компании, соединение Estlink 2 было прервано в 12:26 в среду, 25 декабря. На момент отключения передача мощности составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, заверив, что прерывание передачи тока не влияет на электроснабжение граждан страны.

«Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации», — отметил он.

Напомним, между Швецией и Финляндией кто-то оборвал кабель связи.