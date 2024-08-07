Американцы узнали о пьянстве кое-что интересное

Эксперты из Техасского университета в США поведали о пьянстве кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что употребление алкоголя в компании активирует особый дофаминовый рецептор D1, что вызывает эйфорию.

Американцы говорят, что употребление спиртных напитков с друзьями повышает настроение многим людям.

Указывается на то, что люди, которые предпочитает выпивать в одиночестве, наоборот, замечают возникновение симптомов депрессии.

Во время опыта ученые хотели узнать, какие механизмы лежат в основе таких различий.

Был проведен эксперимент на двух группах плодовых мушек – с нормальным и искусственно увеличенным уровнем дофамина.

Поясняется, что это нейромедиатор, который вырабатывается в момент получения субъективно приятного опыта.

Сообщается, что плодовых мушек, находящихся в одиночестве и в группе сородичей, подвергли воздействию паров этанола.

В итоге было установлено, что пьяные насекомые в компании демонстрировали увеличение скорости и подвижности.

Добавляется, что повышение активности у мушек-одиночек было незначительным.

Также специалисты решили выяснить, какой из пяти дофаминовых рецепторов в мозге вносит наибольший вклад в этот процесс.

Оказалось, что при употреблении алкоголя в социальной среде усиливается активность рецептора D1.

Информируется, что человеческий ген рецептора D1 влияет на предрасположенность к алкогольной зависимости.

Резюмируется, что мозг человека интерпретирует и обрабатывает информацию о социальном окружении и направляет соответствующие сигналы дофаминовой системе, которая также активируется при употреблении алкоголя.

Ранее нарколог развенчал популярный миф об алкоголе.