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Новости > Дэвид Линч: режиссер «Твин Пикса» неизличимо болен

Дэвид Линч: режиссер «Твин Пикса» неизличимо болен

Агата Кловская
06.08.24 21:59
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Дэвид Линч: режиссер «Твин Пикса» неизличимо болен
У Дэвида Линча диагностировали неизлечимое заболевание. Режиссер «Твин Пикса», «Синего бархата» и «Малхолланд драйв» заявил, что больше не может выходить из дома из-за эмфиземы.
 
«Я получил эмфизему из-за длительного курения, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть даже простудой», — сказал 78-летний Линч.
 
Дэвид Линч добавил, что «может пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем у него кончится кислород».

Тэги: кино, Дэвид Линч, эмфизема

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