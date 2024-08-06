Дэвид Линч: режиссер «Твин Пикса» неизличимо болен

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
Трамп заявил, что «добьется переговоров» Путина и Зеленского
Трамп пообещал Киеву «справедливый мир»
В Раде предлагают ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет
Россия пытается скрыть в Крыму вспышку холеры
В «Укрэнерго» сообщили, будут ли применять отключения 6 августа
Украинский гимнаст Илья Ковтун взял «серебро» на Олимпиаде в Париже
В центре Киева военный устроил стрельбу
В Украине смертность втрое превышает рождаемость
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