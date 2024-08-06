Дэвид Линч: режиссер «Твин Пикса» неизличимо болен

У Дэвида Линча диагностировали неизлечимое заболевание. Режиссер «Твин Пикса», «Синего бархата» и «Малхолланд драйв» заявил, что больше не может выходить из дома из-за эмфиземы.

«Я получил эмфизему из-за длительного курения, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть даже простудой», — сказал 78-летний Линч.

Дэвид Линч добавил, что «может пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем у него кончится кислород».