Маск рассказал, когда его космический корабль полетит на Марс

Главное: Илон Маск собирается отправить Starship на Марс. Уже через три-четыре года.

Детали: Американский миллиардер Илон Маск сделал громкое заявление, выступая на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку. Он заявил, что его компания SpaceX отправить космический корабль Starship на Марс уже через три-четыре года.

Было сказано: «Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса».

В тему: Маск похвастался успехами SpaceX в этом году.