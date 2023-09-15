Полиция арестовала четверых футболистов мадридского «Реала»

Главное: Четыре игрока мадридского «Реала» арестованы полицией. Футболисты распространяли видео сексуального характера с несовершеннолетней.

Детали: Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что четыре игрока клуба были арестованы полицией. Речь идет об одном игроке второй команды, «Реал Мадрид Кастилья», а также о трех игроках молодежной команды «Реал Мадрид С».

Их обвиняют в распространении в мессенджере WhatsApp видео сексуального характера, на котором фигурирует несовершеннолетняя 16-летняя девушка. Ее мать написала заявление в полицию, сам инцидент случился 6 сентября на Канарских островах.

Имена арестованных футболистов пока что не называются.

В тему: Один из грандов европейского футбола исключен из еврокубков.