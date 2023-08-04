В NASA показали космический «вопросительный знак»

Главное: В космосе сняли «вопросительный знак». В NASA объяснили, что это такое.

Детали: В NASA показали фотографии объектов Хербига – Аро 46 и 47. Их сделали с помощью орбитальной обсерваторией James Webb.

Поясняется, что это небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звездами, которые образуются, когда газ, выброшенный этими звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Отмечается, что они находятся на расстоянии 1 470 световых лет от Земли.

При этом на снимке есть кое-что, напоминающее вопросительный знак.

Однако ничего необычного тут нет.

Как пояснили ученые, это несколько галактик, которые в результате слияния образовали необычную форму.

Справка :

James Webb – крупнейший в мире космический телескоп, главное зеркало которого имеет диаметр 6,5 метра, что позволяет собирать больше света и делать детальные снимки в инфракрасном спектре.

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