Архиепископ УПЦ рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова

Главное: Нужно всегда помнить о пребывании в любви к Богу и ближнему.

«Апостол и евангелист Иоанн Богослов — один из самых почитаемых святых нашей Церкви. Именно он в Священном Писании назван любимым учеником Христа, он является автором одного из четырех Евангелий, а также его перу принадлежат три Соборных Послания. Тем не менее, народное уважение по отношению к апостолу Иоанну связано не только и не столько с его богословскими трудами, хотя Церковь и называет его Богословом, а с тем, что он был проповедником любви. Именно поэтому он именуется еще и апостолом Любви», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что святой Иоанн в своих произведениях, написанных под действием Духа Святого, выработал подлинное богословие любви — к Богу и ближнему.

«Христос пришел в наш мир через любовь: „Так Бог возлюбил мир, давший Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“ (Иоан. 3, 16). Мы познаем Христа через исполнение Заповедей Божьих, и именно через Него получаем прощение грехов», — добавил он.

Архиерей обратил внимание, что святой апостол Иоанн особенно подчеркивает тот факт, что «познание Христа — это не теоретический акт, не акт исключительно умственный, это акт воли, выражающийся через конкретные действия». Более того, исполнение Заповедей — это путь к реализации Божьей любви: «кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась; из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он делал» (1 Иоан. 2:1-6).

«Эти простые истины, которые открывает апостол Иоанн, крайне важны для настоящего. Ведь слишком часто встречаемся с людьми, которые считают, что их отношения с Богом — это дело „личное“, что вера в Бога — это обычное признание факта Его существования, что любовь к Богу — это нечто совершенно непонятное, а во многих случаях и не нужно. Такие люди, даже считая себя христианами, могут со „спокойной совестью“ совершать любые преступления, потому что их вера никак не влияет на жизнь, оставаясь глубоко „внутри“. На самом же деле, ни веры, ни христианского отношения к миру у таких людей нет», — продолжил епископ Виктор.

Иерарх УПЦ привел слова апостола Иоанна Богослова, что «только через любовь, которую дал нам Отец, мы можем называться и быть детьми Божьими» (1 Иоан. 3:1).

«Однако эта любовь не принадлежит нам лично и не должна направляться только на тех, кто нам нравится, или кому нравимся мы. Нет, любовь есть признак христианина, необходимой составляющей его жизни, главной характеристикой его отношения к другому человеку», — пояснил владыка и добавил, что апостол Иоанн призывает нас «любить друг друга».

Архиепископ Виктор отметил, что слова святого Иоанна — «Бог есть любовь» — должны быть написаны на скрижалях сердца каждого человека.

«Христианство — единственная религия, утверждающая подобное. Бог — не только Творец, не только Судья, не только Всесильный и Всемогущий, а в первую очередь — Любовь. Все, чего Он хочет от нас, можно вместить в это слово. Все, что Он дает нам — вытекает из этого слова. Фактически мир возник и существует только потому, что есть Любовь. Как только последняя капля любви в мире превратится в ненависть и зло — мир исчезнет. Что это значит? Что на нас, христиане, лежит огромная ответственность быть носителями и проповедниками Любви. Не можем сеять вокруг себя зло и вражду, не можем призывать к ненависти и всему, что противоречит заповедям Божьим. Наша миссия прямо противоположна этому», — продолжил архиерей.

Апостол Иоанн объясняет, что «мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Он подчеркивает, что «Бог есть любовь, и только находящийся в любви пребывает в Боге и Бог в нем». (1 Иоан. 4:16-18).

Также иерарх УПЦ призвал всегда помнить о пребывании в любви к Богу и ближнему.

«Для того чтобы в мире не было войн, убийств, зла и ненависти, достаточно быть людьми, быть детьми Божьими и просто любить. Любить Бога и друг друга, потому что без этого быть христианином невозможно», — заключил архиепископ Виктор.