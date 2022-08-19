Управделами УПЦ рассказал, как Преображение Господне изменило мир и людей

Главное: Преображение Господа явило апостолам и всему человечеству вершину духовного восхождения и цель жизни — преобразиться в единстве с Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня мы вспоминаем грандиозное по своему значению событие: Господь явил миру Свою Божественную славу. Господь приоткрыл величественный покров и явил апостолам лишь часть Своей Божественной славы. Ибо невозможно для человека увидеть славу Божию и остаться в живых. Вслед за апостолами и мы с благоговением припадаем к ногам Спасителя, преображаясь в лучах Его всепроникающего света», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что через Преображение человечество возвращается к той абсолютной свободе, которую даровал Господь — свободе от страстей и греха, страха и зла.

«Цель человеческого бытия — изо дня в день, из года в год преображаться, обоживаться, стремиться к Божественному Образу. Это нескончаемый и бесценный труд. Преображаясь, мы открываем новые грани бытия, новые ступени во взаимоотношениях с Богом, новые глубины своей личности», — подчеркнул управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что окружающие люди помогают преображаться, как бы сложно ни складывались отношения с ними.

Митрополит Антоний объяснил, что преображение сердца дарует истинную свободу.

«Человек может исполнять все свои обязанности перед обществом, семьей, законом, но оставаться внутри свободным. Не потакать себе и другим, не лгать, не бояться, не казаться, а быть, оставаться верным Господу и Его Слову не из страха, а из любви. Стать свободным — как заново родиться. Быть свободным — значит любить. Истинная любовь, не знающая границ и пространства, условностей и времени, проистекает из свободного сердца. Чем преображеннее, свободнее сердце, тем чище и выше любовь», — подытожил владыка.

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