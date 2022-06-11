Митрополит УПЦ рассказал о проблеме в переговорах с ПЦУ

«ПЦУ — больше политическая организация, нежели религиозная. Во всех дискуссиях, которые звучат со стороны ПЦУ, используется исключительно политическая риторика, там почти отсутствует какая-либо каноническая аргументация и доводы, которые бы воспринимались как важные для верующих людей, — в основном лозунги и кричалки», — отметил митрополит. Климент.
Он напомнил, что один из пунктов постановлений Собора УПЦ 27 мая описывает ситуацию, связаннную с присутствием ПЦУ в религиозной жизни Украины. «Серьезным камнем преткновения для воспринятия ПЦУ как религиозной структуры является тот факт, что рукоположения епископов, стоящих у истоков ПЦУ, мягко говоря, вызывают вопросы», — добавил иерарх.
«Звучат призывы с разных сторон об общении, о диалоге между УПЦ и ПЦУ, но в праздник Вознесения в городе Фастов был яркий пример такого диалога — человек, который называл себя священником ПЦУ, ногой ударил в живот священника Украинской Православной Церкви. Притом наш священник ничего не забирал, наоборот, у него пытались украсть храм. Руководство ПЦУ — приняло ли оно какие-то решения в отношении своего священника, который совершил не только церковное, но и светское преступление?» — спросил митрополит и добавил, что именно в таком ключе, как это было в Фастове, сегодня чаще всего происходит «диалог» между УПЦ и ПЦУ.
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