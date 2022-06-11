Митрополит УПЦ рассказал о проблеме в переговорах с ПЦУ

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

Управделами УПЦ объяснил, с чего начать борьбу с грехами

В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу

В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

Полиция открыла уголовное дело по факту захвата храма УПЦ на Волыни

Епископ УПЦ рассказал, как не озлобиться во время войны

Управделами УПЦ объяснил, для чего существует Церковь

Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами

10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи

10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

10.06.22 12:21

В Минобороны рассказали о возможности повторного наступления на Киев

10.06.22 11:55

Более половины жителей Николаева покинули город

10.06.22 10:02

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,9 тысяч солдат

09.06.22 16:31

Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата

09.06.22 16:09

Представители ВСУ рассказали где и как могут вручать повестки и имеет ли право полиция задерживать военнообязанных

09.06.22 12:52

Украинцам предрекли очень жаркое лето

09.06.22 10:09

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,7 тысяч солдат

08.06.22 16:53

В Госдуме задумались об отмене независимости Литвы