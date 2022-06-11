Митрополит УПЦ назвал преступлением попытки отобрать Киево-Печерскую лавру у Церкви

11.06.22 15:00

Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами

11.06.22 13:35

Управделами УПЦ объяснил, для чего существует Церковь

11.06.22 13:10

Епископ УПЦ рассказал, как не озлобиться во время войны

11.06.22 12:50

Полиция открыла уголовное дело по факту захвата храма УПЦ на Волыни

11.06.22 11:10

Митрополит УПЦ рассказал о проблеме в переговорах с ПЦУ

10.06.22 17:07

В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

10.06.22 16:54

В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу

10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи

10.06.22 16:43

Управделами УПЦ объяснил, с чего начать борьбу с грехами

10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару