Президент Украины сделал заявление по поводу обстрела Святогорской лавры УПЦ

Главное: Святогорскую лавру Украинской Православной Церкви обстреливает российская армия.

Детали: Об этом сказал Президент Украины Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале , комментируя обстрелы Святогорской лавры.

«Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия», — написал Президент.

Владимир Зеленский напомнил, что несколько дней назад была обстреляна Святогорская лавра: «Российские снаряды разорвались просто в кельях монахов лавры. Четверо людей погибли, еще четверо — тяжело ранены».

«Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в частности 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины», — написал Президент Украины.