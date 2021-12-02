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Новости > В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию

В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию

Александра Кудрявцева
02.12.21 15:37
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В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию

Главное: Присутствие верующих на первой, подготовительной части Божестенной литургии — проскомидии — имеет особое значение.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал иеромонах Афанасий (Стрельцов) для проекта «Тайны богослужения».

Священник напомнил, что для священнослужителей и мирян проскомидия должна быть исполнена духовной глубины и осознания Жертвы Господа ради нас.

Иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал об особом смысле тропаря «Искупил ны еси от клятвы законные...» и о пяти просфорах для совершения Литургии — как упоминании о евангельском чуде умножения хлебов.

«В Священном Писании говорится, что Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и священник молится, чтобы Господь смыл все наши грехи. Важно быть на приношении, чтобы совершить эту молитву, чтобы священник принял твои дары. Потому что в конце этого приношения он опустит в Кровь Христову, спасающую каждого из нас», — рассказал отец Афанасий.

Он отметил «чрезвычайную атмосферу», ощущение Божьего присутствия на проскомидии.

«Осознание того, что Господь в этот момент находится рядом с нами — именно это заставляет нас мыслить совсем другими категориями, отрываться от земной суеты и стремиться всей душой к Нему», — подчеркнул священник.

В тему: Епископ УПЦ на встрече с Премьер-министром рассказал о позиции Церкви о вакцинации.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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