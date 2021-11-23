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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку

Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку

Александра Кудрявцева
23.11.21 13:45
170
Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку
Главное: Если увидим любовь, увидим добро и поблагодарим Бога за то, что они есть рядом, то жизнь тоже наполнится добром и любовью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан во время проповеди.
 
«Очень многое зависит не от того, что находится вокруг, а от того, что находится внутри нас, у нас в голове и в сердце. Спаситель когда-то об этом сказал очень простыми и ясными словами людям, которые Его окружали: „Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно“ (Мф. 6:22-23)», — сказал владыка.
 
Он напомнил, что каждый день есть выбор, на что будем обращать своё внимание, на чём сконцентрируем фокус: на том, что вокруг нас плохо — а плохого очень много, и можно на него упорно смотреть, только его видеть, ничего хорошего вокруг не замечать, и в этом унынии и ропоте бесконечно жить, — или на то хорошее, что тоже есть вокруг нас, но его нужно захотеть увидеть.
 
«От нас с вами зависит, на что будем обращать внимание, что будем делать главным, а что отодвигать на второй план. Можем в один день встретить и подлость, и любовь, и добро, и зло, и хорошее, и плохое. Если будем смотреть только на плохое, но не замечать хорошее, наша жизнь будет унылой. А если будем видеть зло, потому что никуда от него не денешься, но в то же время увидим любовь, увидим добро и поблагодарим Бога за то, что они есть рядом с нами, то жизнь тоже наполнится добром и любовью», — пояснил архиерей.
 
Митрополит призвал не забывать, что у каждого есть возможность сделать что-то доброе. «Если замечаем вокруг добро и любовь и сами делаем добро, то его становится больше. И радости на сердце тоже становится больше. А если не видим ни добра, ни любви, вокруг замечаем только зло и сами зло делаем, то зла тоже, к сожалению, становится больше», — добавил он.
 
Владыка отметил, что всё, что делается с любовью и добротой, делает нас счастливыми, а этот мир — лучше.
 
В завершении митрополит Митрофан пожелал, чтобы благодать Духа Святаго наполняла сердце «и давала ту радость, которая делает каждого счастливыми не потому что вокруг благоприятные внешние обстоятельства, а потому что око чисто, потому что научились замечать и ценить добро и любовь, научились делать добро другим людям».
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что человека делает духовно сильнее.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрофан

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