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Новости > Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ проповедовать своими добрыми поступками

Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ проповедовать своими добрыми поступками

Александра Кудрявцева
07.11.21 17:10
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Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ проповедовать своими добрыми поступками
Главное: Своими добрыми делами нужно проповедовать правду Божию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».
 
Предстоятель УПЦ призвал проповедовать правду Божью — и не столько словами, сколько, прежде всего, своими делами.
 
По этому поводу Блаженнейший привел пример из быта двух женщин, живших в семейном общежитии.
 
«И одна женщина, и другая имели, как на подбор, неряшливых соседей. Первая женщина решила воспитать своих соседей с помощью наставлений. Она все сама убирала, но когда видела соседей, то читала им лекцию о чистоте. Однако на нее не обращали внимания. Ее это стало раздражать, и она сердилась и ругалась. В конце концов, она стала проклинать своих соседей за то, что они не держат чистоту. А те, в свою очередь, так озлобились на нее, что стали еще и умышленно сорить», — сказал владыка.
 
 
По словам архипастыря, другая женщина была христианкой. «Она тоже старательно убиралась, но понимала, что соседа, как и все в жизни, нам дает Бог. Поэтому она терпела, смирялась и даже старалась убирать не в свою очередь, когда этого никто не видел, чтобы никому не докучать.
 
Соседи не понимали ее и удивлялись. Как обычный человек, она тоже теряла терпение, когда видела, что его труд презирают и все равно сорят. Но не ругала и не упрекала соседей, а упрекала только себя — за то, что не имеет терпения и смирения к ближним. Соседи, видя ее жертвенность, скромность, смирение, наконец прониклись к ней уважением и любовью. Они начали сами себя исправлять, потому что им было стыдно ее оскорблять», — сказал он.
 
Как отметил Предстоятель, своими добрыми делами нужно проповедовать правду Божию.
 
«Господь говорит: „Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного“ (Мф. 5: 16). Своими делами прославляем Отца Небесного, если делаем их с терпением, смирением, любовью. Не надо думать, что можем прославить Бога только громким большим ярким делом, которое увидят люди и удивятся. Такого может и не произойти. Нужно делать добрые дела как те, кто добывает золото. Золото не добывается большими слитками сразу. Преимущественно люди просеивают маленькие золотые песчинки, уже потом выплавляемые в слиток. Таким образом, нужно делать добрые дела. Не надо ждать того времени, когда сможем сделать какое-то большое доброе дело. Надо делать добро даже в мельчайших поступках, в самых рутинных делах нашей жизни, при этом сопровождая наши дела любовью, смирением, терпением», — подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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