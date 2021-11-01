Митрополит Антоний объяснил, как понять, кому можно доверять

Главное: Всегда стоит держать в уме молитву и мысль о спасении души — и только ими соизмерять все реальные или надуманные проблемы.

«Настало время, когда поток информации, получаемый человеком, стал столь обильным и противоречивым, что возникает закономерный вопрос — кому верить? Ведь, даже официальные структуры в разных сферах порой выдают информацию, отрицающую все то, что преподносилось этими же структурами ранее. Неудивительно, что люди теряются в этом бесконечном водовороте меняющихся трендов, политических лозунгов, рекламных слоганов и пропагандистских манипуляций», — сказал митрополит Антоний.

Далее владыка объяснил, кому же в данной ситуации можно доверять.

«Думаю, для христиан вопрос стоит рассматривать немного в иной плоскости. Ведь из Священного Писания знаем, что доверять кому бы то ни было в грешной земной жизни — занятие вообще неблагодарное: „Всяк человек ложь“ — говорит Псалмопевец (Пс. 115:2) . И он же напоминает: „Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения“ (Пс. 145:3)», — отметил архиерей.

Христианину следует с осторожностью относиться к любой информации, как бы активно ее не разносили мировые СМИ, считает митрополит Антоний.

В тоже время он добавил, что гораздо важнее вопрос, не насколько можем доверять полученной информации, а насколько она вообще важна для спасения наших душ.

«Очень часто втягивают в различные противостояния. Заставляют принять ту или иную сторону в жестоких конфликтах, которые, если вдуматься, нам совершенно не нужны. Второстепенные и третьестепенные вещи преподносятся, как нечто важнейшее. Но если посмотреть на все это сквозь призму здравого смысла, с точки зрения вечной жизни, станет понятно, что все это суета, не стоящая затраченных сил и нервов», — продолжил владыка.

Управделами УПЦ считает, что как только почувствуем, что от полученной информации начинаем полыхать гневом, сразу же стоит одернуть себя и спросить: а насколько это важно для спасения моей души? «И вдруг окажется, что все то, что только что казалось несомненно важным, станет чем-то нелепым, недостойным, вторичным, а то и безумным», — добавил он.

«Всегда стоит держать в уме молитву и мысль о спасении души — и только ими соизмерять все реальные или надуманные проблемы, которые скармливают нам СМИ и соцсети. Только тогда сможем сдержаннее и разумнее подходить к восприятию любой информации. И тогда вопрос, кому можно, а кому нельзя верить — решится сам собой», — заключил митрополит Антоний.