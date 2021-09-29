В УПЦ рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Церкви

Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты
Заболеваемость ковидом в Украине резко выросла: названы самые заразные регионы
Коронавирус в Украине: 9 666 заболевших и 217 погибших
Кличко сделал Усику крайне символичный подарок
Лига чемпионов: «Шахтер» и «Интер» разошлись нулевой ничьей в Киеве
Главные новости за 28 сентября 2021 года
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы
Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку