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Новости > Патриарх Кирилл рассказал о жизни умершего Ровенского митрополита УПЦ

Патриарх Кирилл рассказал о жизни умершего Ровенского митрополита УПЦ

Александра Кудрявцева
16.09.21 18:35
116
Патриарх Кирилл рассказал о жизни умершего Ровенского митрополита УПЦ

Главное: Митрополит Ровенский Варфоломей всю жизнь ревностно заботился о чистоте Православной веры и утверждении Евангельской истины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchia.ru, об этом Патриарх Кирилл написал в соболезновании в связи с кончиной митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.

«Всевышним Промыслом владыке суждено было нести различные послушания, которые он совершал со свойственными ему усердием и ревностью о славе Господней. Будучи возведенным на свещницу епископского служения и наследовав жребий преемника апостолов, Высокопреосвященнейший Варфоломей умножил свои усилия по свидетельству Евангельской истины, утверждению людей в вере и благочестии. Бог судил ему в разные годы управлять Волынской, Николаевской, Сумской и Ровенской епархиями, заботиться о созидании в них храмов, об устроении святых обителей и самое главное — о духовном возрастании вверенной ему свыше паствы», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл молится об упокоении души митрополита Варфоломея с надеждой на «человеколюбие и милость Христа Спасителя, Который да простит почившему Своему верному служителю всякое прегрешение вольное же и невольное и сотворит ему вечную и блаженную память».

Также соболезнования выразил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

«Владыка всю свою жизнь посвятил Богу, неутомимо служа людям на Волыни, Николаевщине, Сумщине и более четверти века на Ровенщине. Как один из старейших архиереев Украинской Православной Церкви, митрополит Варфоломей вместе со всей Церковью пережил испытания, которые выпали на долю украинского Православия. В 90-е годы прошлого века тогдашняя Волынско-Ровенская епархия была одной из первых, которой пришлось тушить огонь раскола. В настоящее время Ровенская епархия также пострадала от незаконных действий раскольников. Эти события не могли не повлиять на здоровье Преосвященного Владыки. Его жизненный путь — это самоотверженная борьба за чистоту Православной веры и сохранение единства нашей Церкви», — отметил Митрополит Онуфрий в соболезновании духовенству, монашествующим и верующим Ровенской епархии.

Митрополит Варфоломей отошел к Господу 15 сентября, на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Предстоятель Украинской Православной Церкви назначил епископа Пимена (Воят) временным управляющим Ровенской епархией.

Отпевание почившего владыки Варфоломея состоится 17 сентября в 08.00 в Георгиевском подворье Николаевского Городокского женского монастыря в Ровно.

После богослужения новопреставленного митрополита Варфоломея доставят на его родину, в село Городно Волынской области. Там, согласно завещанию, его похоронят.

В тему: Умер митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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