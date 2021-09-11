Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя

Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя

Александра Кудрявцева
11.09.21 15:10
281
Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя
Главное: За каждый свой проступок человек будет отвечать перед Богом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Царь Ирод был бы наказан Богом независимо от того, хотел или не хотел он смерти Иоанна Предтечи. Был или не был он заинтересован в его гибели с политической точки зрения? Даже если предположить, что вся вина за насильственную смерть Пророка лежит на юной танцовщице, высказавшей странное желание по наущению своей матери. Вся его жизнь, проводимая в страстях, эгоизме, корысти, пороках, обмане и плотских наслаждениях неизбежно вела к одному — ответ перед Богом рано или поздно последует. И кара Божья его настигла. Как настигла и всё его семейство. Но мог ли царь Ирод жить другой жизнью? Мог ли он воспротивиться желанию падчерицы и её матери? Скорее всего, нет. Ведь тогда были совсем другие времена, дохристианские», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка считает, что человек не спешит жить чистой и безгрешной жизнью, не только потому, что грех сладок и привлекателен, а человек так слаб и уязвим, но ещё и потому, что он не хочет верить урокам истории.
 
«Человек убежден, что история — это одна выдумка. Тем более та, которая исчисляется сотнями лет. Но есть ещё одна причина. Современный человек, подобно Ироду, больше боится общественного мнения, чем гнева Божьего. Такой человек может чтить святых, ходить по праздникам в храмы, но если окажется перед выбором — избежать гнева Божьего или общественного осуждения, то он, к сожалению, выберет последнее. А ведь выбери он первое, его жизнь стала бы другой. И жизнь на земле стала бы другой, научись человек извлекать уроки из прошлого. Если бы человек учился у истории, то жизнь на земле давно бы стала другой. А пока он боится общественного мнения больше, чем гнева Божьего, ему приходится отвечать. Причем отвечать очень больно: своей болезнью, болезнями родных, потерей имущества, постоянными стрессами и переживаниями», — пояснил архиерей.
 
По словам митрополита Луки, чтобы людей, которые осознали свою греховность стало больше, нужно больше молиться.
 
«Церковь всегда молится о таких людях. Особенно о тех, от решений которых зависят судьбы миллионов людей. Не трудно предположить, что может такой правитель как Ирод, сколько бед он может принести в дом не только одного человека. А в сотни и сотни домов. Хотелось бы, чтобы воспоминаемое сегодня событие стало спасительным для всех тех, кто пока еще не нашел своего пути к Богу, кто не осознал своего греха. Будем больше молиться о людях, жизнь которых напоминает сегодня жизнь Ирода и его семьи. Но по молитвам они могут измениться. И их жизнь может стать совсем иной, похожей на жизнь угодников Божьих», — подытожил владыка.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи.
 
 

Тэги: УПЦ, Иоанн Креститель, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

10.09.21 09:15

Ракетная дубинка для Дели

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

«Есть можно»? Чем кормят детей в украинских школах
11.09.21 01:24

«Есть можно»? Чем кормят детей в украинских школах

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
11.09.21 14:15

В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии
11.09.21 13:56

Стало известно, сколько украинцы задолжали государству за коммуналку
11.09.21 13:45

В Почаеве тысячи верующих УПЦ отпраздновали память преподобного Иова
11.09.21 13:20

Сегодня верующие УПЦ вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи
11.09.21 12:29

Астрофизики узнали кое-что новое о нашей Галактике
11.09.21 11:09

Ученый родом из Украины доказал связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников
11.09.21 09:44

В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей
11.09.21 05:29

День украинского кино: какой праздник отмечается 11 сентября 2021 года
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
11.09.21 09:44

В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
10.09.21 19:00

Главные новости за 10 сентября 2021 года
10.09.21 16:40

В Минздраве уточнили, когда именно Украину переведут в «желтую» зону
10.09.21 15:21

ЕС продлил санкции против России за Крым и Донбасс
10.09.21 14:55

Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина
10.09.21 13:52

Украинцам назвали три сценария течения заболевания коронавирусом осенью
10.09.21 12:25

Шмыгаль рассказал, будут ли расти коммунальные тарифы в Украине
10.09.21 11:40

В Украине зафиксировали пять случаев опасного заболевания
10.09.21 10:25

Иммунолог дал пугающий прогноз по распространению коронавируса в Украине
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
Фото и Видео
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
Месси побил уникальный рекорд Пеле
Месси побил уникальный рекорд Пеле
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.