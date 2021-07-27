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Новости > Группа ученых объявила о поиске инопланетных технологий

Группа ученых объявила о поиске инопланетных технологий

Александр Панько
27.07.21 14:42
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Группа ученых объявила о поиске инопланетных технологий

Главное: Международная группа ученых запустила проект по поиску технологий внеземных цивилизаций. Его назвали в честь Галилео Галилея, пострадавшего за убеждения в гелиоцентризме.

Детали: Ученые из США и Швеции объявили о запуске проекта по поиску доказательств существования технологий, созданных внеземными цивилизациями. Как сообщает Lenta.ru, проект Galileo предусматривает создание глобальной сети телескопов среднего размера, камер и компьютеров для наблюдения за НЛО.

Проект назван в честь итальянского физика Галилео Галилея, которого преследовали за убеждение в том, что Земля не является центром Солнечной системы и Вселенной. В настоящее время он финансируется частными лицами, выделившими $1,75 млн. В проекте участвует гарвардский астроном Ави Лоэб, который опубликовал сотни новаторских работ и сотрудничал со Стивеном Хокингом.

Он известен спорными высказываниями об искусственном происхождении межзвездного астероида Оумуамуа, который якобы является инопланетным зондом, перемещающимся с помощью солнечного ветра.

По мнению ученого, тот факт, что в Млечном Пути существует множество планет, похожих на Землю, означает, что инопланетные цивилизации, скорее всего, существуют и могут посещать Землю.

В Galileo также участвуют исследователи из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета.

О проекте было объявлено через месяц после того, как Пентагон опубликовал отчет о неопознанных воздушных явлениях, в котором говорилось, что их природа остается неизвестной.

Лоэб утверждает, что чиновники и военные не должны интерпретировать аномальные атмосферные явления. Ученый называет такие исследования новым направлением в астрономии — космической археологией. Она дополняет традиционные методы поиска внеземных радиосигналов выявлением межзвездных зондов, которые могли быть запущены инопланетными цивилизациями тысячи лет назад.

В тему: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

В конце мая 2021 года бывший эксперт министерства обороны Великобритании по вопросам НЛО Ник Поуп не исключил, что объект, снятый над одним из американских кораблей у берегов Калифорнии, является беспилотником Китая или России.

Тогда же американский ученый Адам Франк призвал не ассоциировать неопознанные летающие объекты с инопланетянами. По его словам, все опубликованные за последнее время данные не дают возможности эмпирически доказать внеземное происхождение НЛО.

В июне высокопоставленные чиновники в США выразили сомнения в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов, о которых в последнее время все чаще говорят американские военные. Они ознакомились с правительственным докладом по этой теме и не нашли доказательств того, что эти объекты и использованные ими технологии носят инопланетный характер.

Тэги: США, цивилизация, наука, НЛО, Швеция, исследование, технологии, Galileo

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