В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны

Совет юстиции и внутренних дел Европейского Союза на днях обсудит трибунал для российского диктатора Владимира Путина. В ЕС хотят привлечь главу Кремля к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает сайт Европейского Совета.

Одной из тем заседания Евросовета 7 марта станет вопрос о создании трибунала для Путина. В частности, запланировано продолжение обсуждения преодоления безнаказанности за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Кроме того, на повестке дня встречи будет стоять предложение по гармонизации законодательства о неплатежеспособности, что имеет целью стимулировать инвестиции на едином рынке ЕС.

Министры юстиции обсудят верховенство права, как основы демократии и дальнейшие шаги для его укрепления в странах-членах.

Еще одним важным вопросом встречи станет обсуждение Хартии ЕС об основных правах. В частности, относительно финансирования фундаментальных прав в рамках годового отчета Европейской Комиссии.

Напомним, в январе 2023 года Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина.