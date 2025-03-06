Немцы рассказали о неожиданном вреде сигарет

Эксперты из Технического университета Дрездена в Германии поведали о неожиданном вреде сигарет. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что загрязняющие вещества из сигаретного дыма и окурков содействуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в окружающей среде и попаданию патогенов в организм человека.

Поясняется, что разные типы бактерий способны обмениваться генами устойчивости через так называемые плазмиды, то есть небольшие молекулы ДНК, которые бактерии передают друг другу.

Добавляется, что это позволяет бактериям, которые ранее поддавались лечению антибиотиками, приобретать устойчивость к этим антибиотикам, делая их более не поддающимися лечению.

Выяснилось, что курильщики могут способствовать более быстрому распространению резистентных микробов в своих легких, что приводит к снижению эффективности назначаемых антибиотиков в случае будущих легочных инфекций.

Говорится, что окурки, колонизированные устойчивыми и патогенными бактериями, могут затем переноситься в реки, другие водоемы или на пляжи, способствуя распространению опасных микробов.

Ученые призвали к ужесточению мер по утилизации сигаретных окурков, чтобы предотвратить их попадание в водные источники.

Ранее британцы поведали о вреде электронных сигарет.