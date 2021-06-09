Стала известна страна, которая первой в мире легализовала Bitcoin

Главное: В Сальвадоре легализовали Bitcoin. Теперь это полноценное платежное средство.

Детали: Власти Сальвадора официально легализовали Bitcoin. Страна стала первой в мире, где теперь это полноценное платежное средство.

Как информирует Reuters, решение об этом одобрил Конгресс, а предложение поступило от президента страны Найиба Букеле.

Глава государства считает, что это значительно упростит процедуру денежных переводов от граждан, которые работают за границей.

Он отметил следующее: «Это принесет нам финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие. Bitcoin не несет рисков для пользователей. Наше правительство гарантирует конвертируемость с точностью до долларовой стоимости на момент каждой транзакции».

В публикации сказано, что на такой шаг Сальвадор пошел даже несмотря на возможное ухудшение отношений с МВФ.

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