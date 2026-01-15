В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новым министром обороны Михаилом Федоровым заявил о необходимости изменений в мобилизации. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что новый министр обороны предложит системные решения проблем, которые накопились в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

«Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — отметил Зеленский.

Напомним, Михаил Федоров 14 января перед назначением на должность министра обороны пообещал провести комплексный аудит ТЦК. Кроме этого, он анонсировал «глубокий аудит» Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.