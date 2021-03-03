В УПЦ рассказали чем просмотр литургии онлайн отличается от посещения церкви

Главное: Онлайн-трансляции церковных служб не могут заменить участия человека в храмовом богослужении и не равноценны ему.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ria.ru , об этом председатель Учебного комитета Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент сказал в ходе научно-богословской конференции на базе Сретенской духовной семинарии.

Вместе с тем «онлайн-формы» продолжают сохранять большую популярность в среде верующих и после ослабления эпидемиологических ограничений в разных странах мира, отметил архиерей.

«Практика онлайн-богослужения требует от христианина гораздо меньших физических усилий, нежели при физическом посещении храма. Закономерно можно ожидать появления устойчивого, осознанного предпочтения "лайт-версии" богослужения», – отметил митрополит Климент.

По его мнению, данной тенденции будет способствовать «невысокий уровень богослужебной грамотности» ряда прихожан.

«Сегодня даже после послабления определенных эпидемиологических запрещений очень много людей продолжают смотреть богослужения онлайн, не посещая храм. В каком-то смысле они находят для себя оправдание, но, с другой стороны, причина в том, что намного легче просто сидеть перед телевизором или перед экраном монитора, и смотреть, сидя на диване, как там в храме кто-то заходит, кто-то выходит, и поют какие-то красивые духовные мелодии», – сказал митрополит УПЦ

Архиерей добавил, что «не стоит ожидать, что такая форма богослужения усилит молитвенное желание перекреститься на монитор телевизора или гаджета».

«Пассивное согласие Церкви на придание онлайн-трансляциям равнозначного достоинства наряду с храмовым богослужением влечет за собой укоренение представления, что просмотреть богослужение равнозначно помолиться за богослужением», – констатировал митрополит Климент.