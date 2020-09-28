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Новости > Совет Церквей напомнил об опасности заданий «Партнерства Биарриц»

Совет Церквей напомнил об опасности заданий «Партнерства Биарриц»

Александра Кудрявцева
28.09.20 12:05
585
Совет Церквей напомнил об опасности заданий «Партнерства Биарриц»

Главное: Решение правительства о членстве в международном «Партнерстве Биарриц» было принято без надлежащего общественного обсуждения. Об этом заявили в Совете Церквей.

Детали: Религиозные деятели обеспокоены скрытыми задачами международного «Партнерства Биарриц», среди которых — популяризация абортов среди девушек и продвижения гендерного идеологии, в частности в школах.

Как сообщает vrciro.org.ua, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в письменных обращениях обратил внимание Президента Украины и Премьер-министра, что государства-основатели «Партнерства Биарриц» в собственных странах совсем по-другому толкуют понятие «гендерного равенства», понимая под ним не отсутствие дискриминации по признаку пола, а введение гендерной идеологии, которая считает нормой самостоятельный выбор человеком своей «гендерной идентичности».

Религиозные деятели отмечают, что решение правительства о членстве в международном «Партнерстве Биарриц» было принято без надлежащего общественного обсуждения, что вызывает беспокойство у верующих разных конфессий по содержанию и объему взятых на себя Украиной международных обязательств.

Совет Церквей обратил внимание руководства государства на то, что толкование понятий «гендер» и «гендерное равенство», которыми пользуется Стамбульская конвенция и международное «Партнерство Биарриц», противоречит определению гендерного равенства в Законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» , а именно — как равного правового статуса женщин и мужчин и равных возможностей для его реализации, что позволяет лицам обоих полов принимать равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества.

«Уже сейчас в некоторых странах Западной Европы имеют место негативные примеры такого рода гендерной политики, когда в школах вместо концентрации внимания на получении навыков, необходимых для ответственного взрослой жизни и освоения профессии, ученики долгое время размышляют, который „гендер“ им выбрать, несмотря на их естественный пол. Как следствие, популяризация произвольной гендерной самоидентификации среди детей и молодежи приводит к увеличению случаев заболевания гендерной дисфорией, психическими расстройствами половой идентичности», — подчеркнули в Совете Церквей.

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций заявили о готовности делегировать специалистов в соответствующие межведомственные рабочие группы, которые будут разрабатывать законодательные инициативы в сфере обеспечения равенства прав женщин и мужчин, с целью обеспечения надлежащего общественного обсуждения и более сбалансированного подхода к решению этой проблематики.

В тему: Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту "Партнерство Биарриц.

 
 
Тэги: новости православия, совет церквей

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