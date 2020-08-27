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В Киево-Печерской лавре сегодня опраздновали день памяти Феодосия Печерского

Александра Кудрявцева
27.08.20 18:11
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В Киево-Печерской лавре сегодня опраздновали день памяти Феодосия Печерского

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили память одного из основателей обители — преподобного Феодосия Печерского.

Детали: В лавре в этот день состоялось 5 Божественных литургий, сообщает Центр информации УПЦ.

За богослужениями были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

После чтения Евангелия Первосвятитель обратился к молящимся со словом проповеди: рассказал о жизни, трудах и молитвенном подвиге преподобного Феодосия, игумена Печерского.

Во время Божественной литургии в Успенском соборе была совершена хиротония архимандрита Феодосия (Марченко) во епископа Ла́данского, викария Нежинской епархии. Таинство рукоположения и Литургию возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. Ему сослужили 16 архиереев.

По завершении богослужения Предстоятель обратился к епископу Ладанскому Феодосию со Словом и вручил ему архиерейский жезл. По традиции владыка подал верующим свое первое архипастырское благословение.

* Преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году.

В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.

Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, совершилось перенесение его нетленных мощей в лаврскую церковь.

Тогда вся братия монастыря собралась вместе, и единодушно решили раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его мощи в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

За три дня до праздника Успения было найдено место, где должен был находиться преподобный Феодосий. Гроб с телом святого откапывали целую ночь и только наутро дивно сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого сразу же ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого. 27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия постоянно исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей этот подвижник был причислен к лику святых.

В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, рака с мощами вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.

В тему: В УПЦ рассказали о том, как правильно встретить праздник Успения Богородицы.

 
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