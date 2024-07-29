Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 576 000 солдат

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю

ТЦК могут мобилизовать мужчин до 25 лет

В результате войны в Украине погибли 564 ребенка

Турция сравнила Нетаньяху с Гитлером, а Израиль пообещал Эрдогану участь Хусейна

29.07.24 10:50

В результате войны в Украине погибли 564 ребенка

29.07.24 10:18

ТЦК могут мобилизовать мужчин до 25 лет

29.07.24 09:23

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

26.07.24 15:52

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину

26.07.24 15:15

В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

26.07.24 14:51

Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону

26.07.24 11:50

Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах

26.07.24 09:48

«Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света

25.07.24 15:23

Кремль не исключил переговоров с Зеленским

25.07.24 09:46

Стало известно, как будут отключать свет 25 июля