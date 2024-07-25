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Фразы > Олаф Шольц

Олаф Шольц

Автор: федеральный канцлер Германии
25.07.24 12:28
107
Олаф Шольц

Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО.

Источник: Phoenix

Тэги: Германия, Украина, Россия, мир, НАТО, политика, война, Олаф Шольц

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