Олаф Шольц

Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО.
Источник: Phoenix
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