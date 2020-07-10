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В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы

В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы

Главное: Опубликованы фотографии фрагментов некоторых из официальных писем на имя Митрополита Онуфрия, полученных от Предстоятелей Поместных Православных Церквей, в которых они признают Предстоятеля УПЦ единственным каноничным Митрополитом Киевским и всея Украины.

Детали: Предстоятели Поместных Церквей признают Блаженнейшего Онуфрия единственным каноничным Митрополитом Киевским и всея Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, комментируя неправдивые заявления относительно официального титула Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Часто оппоненты и враги нашей Церкви спекулируют тем, что, мол, Онуфрий теперь уже потерял титул, уже не Митрополит Киевский и всей Украины, а лишь митрополит „РПЦ в Украине“, без титула, и другие подобные глупости пишут. А тем временем церковная жизнь идет в своем ритме. Предстоятели Поместных Церквей пишут письма Блаженнейшему, идет рабочая текущая переписка между Церквями, поздравления, благодарности за поздравления, где называют нашего Предстоятеля — Митрополитом Киевским и всея Украины», — отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он опубликовал фотографии фрагментов некоторых из официальных писем на имя Митрополита Онуфрия, полученных от Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

«Это все письма 2019 и 2020 года, то есть уже после томоса, после тех пресловутых скандальных «решений» Фанара, когда якобы «Онуфрий все утратил». Такие письма к нашему Блаженнейшему означают, что Главы этих Поместных Церквей не признают других «митрополитов киевских», и, соответственно, и самих тех решений из Стамбула. Я уже не буду здесь вспоминать письма к нашему Блаженнейшему с Афона, из РПЦЗ и других Церквей или церковных структур из-за границы (монастырей, епархий, автономных Церквей), которые не имеют статуса автокефальных, но обращаются к Митрополиту Онуфрию как к «Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины», — подчеркнул спикер УПЦ.

Он призвал верующих Украинской Православной Церкви не поддаваться на провокации оппонентов Церкви и «показывать эти письма тем, кто будет еще что-то говорить на эту тему».

В тему: 25.06.2020 Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий праздновал именины и 50 лет монашеского служения.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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